Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak

16.10.2020 16:10
Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya'da uğradığı saldırı sonucu şehit olan Furkan Kocaman'ın hayrına Konya'ya kazandırılacak Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ilişkin protokol;

Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya'da uğradığı saldırı sonucu şehit olan Furkan Kocaman'ın hayrına Konya'ya kazandırılacak Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ilişkin protokol; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Furkan Kocaman'ın babası Celalettin Kocaman tarafından imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Furkan Kocaman'ın babası Celalettin Kocaman işbirliğiyle Konya'ya kazandırılacak Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun protokolü imzalandı. Konya Valiliği'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Furkan Kocaman'a rahmet dileyerek, "Toplumumuzda böyle fedakar anneler, babalar ve evlatlar oldukça memleketimizin bütünlüğü daim olacaktır. Yapılacak tesisin hayır, bereket, sağlık getirmesini diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Zaten toplumun bütününe hizmet götürmeye seferber. Ama bu hassas konularda çok daha büyük refleksle hemen yardımcı oluyorlar" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Furkan Kocaman'ın Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya'da bir terörist tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "Furkan Kocaman'a Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Peygamber Efendimize komşu olur. Celalettin bey bir hayır yapmak istediğini söyleyince biz de destek olacağımızı ifade ettik. Bunun da bir sağlık tesisinde olmasını çok önemsiyorum. 112 merkezlerimiz hepimizin ihtiyacı olduğu, kime nerede ihtiyaç olacağı belli olmayan alanlar. Konya bu hizmetleri çok güzel verdi ama standardın yükseltilmesi adına hayırseverlerimizin gösterdiği ilgi adına da ben Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya, her hayırda olduğu gibi bu işte de çok öncü ve önder. Maliyetin büyük bir kısmı aile tarafından karşılanıyor. Allah razı olsun. Furkan'ın inşallah sonsuza kadar ismi bir sağlık tesisinde yaşayacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, aileye sabırlar diliyorum. Böyle acıları rabbim bize tekrar yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

Furkan Kocaman'ın babası Celalettin Kocaman ise, Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek ilk günden beri yanlarında durduklarını belirtti. Furkan Kocaman'ın ismini ömür boyu yaşatmak istediklerini dile getiren Celalettin Korkmaz, "Başkanımız Uğur Bey'e böyle bir teklif ilettik, o da bizi makul, mantıklı karşıladı. Allah razı olsun ondan. Bu şekilde yapılmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese Kocaman ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi'ne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak. Yapımı tamamlandıktan sonra amacına uygun hizmet verilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilecek. - KONYA

Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak
Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehit Furkan Kocaman'ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak - Son Dakika

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