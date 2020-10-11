Son dakika... Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı
11.10.2020 15:22
Son dakika haberi... Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için düzenlenen tören Törene katılanlar Binaya asılan dev Türk bayrağı Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilişi Tabuta sarılan şehit yakınları Helallik istenmesi Cenaze namazı kılınması Dua edilmesi Şehidin Türk bayrağına...
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için düzenlenen tören
Törene katılanlar
Binaya asılan dev Türk bayrağı
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilişi
Tabuta sarılan şehit yakınları
Helallik istenmesi
Cenaze namazı kılınması
Dua edilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda götürülmesi
Tabutun cenaze aracına konması ÇORUM - Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, son yolculuğuna uğurlandı.
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