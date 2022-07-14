Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı

14.07.2022 14:03
Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'nin Ömerli İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 14 Temmuz 1995 tarihinde Harman köyü kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında önünde yürüyen silah arkadaşının bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden döşenen mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Er Halil Sert, unutulmadı. Halil Sert,

şehadetinin 27'nci yılında Balıklar Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Tacettin Boyun hoca ve oğlu Hafız Ensar Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da dron ile trafik denetimi yapıldı Samsun'da dron ile trafik denetimi yapıldı Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı
Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement