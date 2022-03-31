Son Dakika | Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Tortumlu adına Erzurum'da kütüphane oluşturuldu - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Tortumlu adına Erzurum'da kütüphane oluşturuldu

31.03.2022 17:37
Son Dakika | Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Tortumlu adına Erzurum'da kütüphane oluşturuldu

Son dakika gündem haberi: Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu adına memleketi Erzurum'da kütüphane oluşturuldu.

Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu adına memleketi Erzurum'da kütüphane oluşturuldu.

Yaklaşık 5 ay önce Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun adı, memleketi Erzurum'da silah arkadaşları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan kütüphaneye verildi.

Yakutiye ilçesindeki Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kütüphanenin açılışına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı.

Memiş, açılışta şehidin ailesine günün anısına plaket, şehidin annesi Erengül Tortumlu'ya oğlunun adına oluşturulan kütüphanenin anahtarını verdi.

Oluşturulan kütüphanede şehit Burak Tortumlu'nun yazdığı ve şehit olduktan sonra silah arkadaşları tarafından da bastırılan "Lodos Kral" adlı kitapta yer alıyor.

Açılışa yarın 1 yaşına girecek olan kızı İkra Deren ile katılan şehidin eşi Edanur Tortumlu, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehidin ablası Miray Tortumlu Aktaş da kardeşinin kitabı 2014 yılında yazdığını söyledi.

Kitabı yazdıktan sonra saklaması için kendisine bıraktığını belirten Aktaş,"Kardeşim şehit olduktan sonra kitabı bastırmak aklıma geldi. Böyle bir hoşluk yapmak istedik. İlgi de gördü. Çok fazla basım yapılabilirse satışa sunacağız. Gelirini de Mehmetçik Vakfına bağışlamayı düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Tortumlu adına Erzurum'da kütüphane oluşturuldu - Son Dakika


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