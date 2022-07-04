Bekar olan 29 yaşındaki Bal'ın, üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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