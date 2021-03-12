Son dakika: Şehit kardeşi Deveci, görevi Hızal'dan devraldı - Son Dakika

Şehit kardeşi Deveci, görevi Hızal'dan devraldı

SİVAS - Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulunda başkanlığa seçilen şehit kardeşi Fatih Deveci, Mustafa Hızal'dan görevi devraldı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu 10 Mart tarihinde Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezinde yapıldı. Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Mustafa Hızal ve Fatih Deveci yarıştı. Genel kurulda oyların çoğunluğunu alan Şehit Harun Deveci'nin kardeşi Fatih Deveci başkanlığa seçildi. Deveci, geçtiğimiz gün başkanlık görevini devraldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Derneğimizin 10 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu olağan genel kurulda eski başkanımız Mustafa Hızal ile birlikte aday olduk. Bu seçim sonucunda da ailelerimiz bu görevi bana layık gördü. Daha önceden de yıllardır ailelerimizle iç içe çalışıyorduk. Ailelerimiz, genel kurulda desteklerini bizlere sundular. Hepsinden rabbim razı olsun, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bende bir şehit kardeşi olarak onların duygu ve düşüncelerini çok iyi anlıyorum, bu sebeple onlara daha iyi hizmet vermek amacıyla bu göreve talip oldum ve kendi rızamla bu göreve geldim. Gece gündüz demeden, onların dertleriyle dertlenip onların sorunlarını çözebilmek için çalışacağım. Bu konuda ailelerimizin desteğini bekliyorum. İl protokolümüzle birlikte, devletimizin kurumalarıyla beraber STK'larla beraber elimizden gelen var gücümüzle, ailelerimiz için gece gündüz demeden çalışacağız. Eski başkanımız Mustafa Hızal'a da buradan teşekkür ediyorum. Kendisi yaklaşık 20 yıl bu derneğe ve ailelerimize hizmet etti, kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün basın açıklamasını birlikte yapacaktık fakat ailesinin rahatsızlığından dolayı kendisi il dışına çıktı. Siz basın mensupları aracılığıyla kendisine teşekkür ediyor verdiği emekler için rabbim razı olsun diyorum" dedi.