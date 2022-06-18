Son dakika! Şehit kızından, mesleğini sürdürdüğü polis babasının kabrine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
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Son dakika! Şehit kızından, mesleğini sürdürdüğü polis babasının kabrine Babalar Günü ziyareti

18.06.2022 10:06
Son dakika! Şehit kızından, mesleğini sürdürdüğü polis babasının kabrine Babalar Günü ziyareti

Son dakika gündem haberine göre Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Babalar Günü'nde şehit babasının kabrini ziyaret etti.

Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Babalar Günü'nde şehit babasının kabrini ziyaret etti.

Polis memuru babası Nebi Şeker'i, İstanbul'da 1991 yılında terör saldırısında kaybeden Özlem Şeker, Babalar Günü dolayısıyla şehit babasının Adana Polis Şehitliği'ndeki kabrine gitti.

Şehit kızı Şeker, ziyaret ettiği babasının kabrine karanfil ve Türk bayrağı bırakıp dua okudu.

Özlem Şeker, yaptığı açıklamada, her Babalar Günü'nün kendisi için hem üzüntü hem de gurur günü olduğunu söyledi.

Babasının bıraktığı yerden bayrağı devralıp polis olduğunu belirten Şeker, "Keşke babam benim geldiğim yerleri görebilseydi. O şehit olarak en yüksek mertebeye ulaştı. Babam benim hayattaki en büyük kahramanım. O benim kahramanım olarak her zaman kalbimde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Şehit babasının mesleğini sürdürmek için 1996'da Polis Akademisine giren Şeker, 4 yıllık eğitiminin ardından mesleğe 2000'de komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de başladı. 2002'de Adana'ya atanan Şeker, 2008'de Batman'da, 2011'de tekrar Adana'da görevlendirildi. Özlem Şeker, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı görevlerde bulunduktan sonra geçen yıl ocak ayında Çukurova İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

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Kaynak: AA

Babalar Günü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit kızından, mesleğini sürdürdüğü polis babasının kabrine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

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