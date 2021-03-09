MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ'dan teklif geldi: "Osman Erbaş'ın adı bulvara verilsin" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı ikinci oturumunda gündem dışı konuşan MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, helikopter kazasına şehit düşen ve daha önce Adana'da görev yapan Korgeneral Osman Erbaş isminin bir bulvara verilmesini teklif etti.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın adı bir bulvara verilmelidir" dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Çukurova Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu resmen açıkladığını ancak adaylık kararını Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vereceğini söyledi. Bahçeli'nin yeniden Pozantı Belediyesine aday olmasını istediği takdirde o karara da saygı duyacağını kaydeden Çay, "Ben kendi isteğimle Pozantı Belediye Başkanlığına aday olmayacağım. CHP'nin kalesi olan Çukurova İlçe Belediyesine üç hilali dikmek için Genel Başkanımdan özel ricada bulunacağım" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de, Şubat ayının ölümlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti. Mercimek, "Ateş düştüğü yeri yakar derler. Şubat ayında vefat eden tüm şehitlerimize, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı dilerim" diye konuştu.

Bu ayda eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ve Yazar Yaşar Kemal'in de ölüm ayı olduğunu kaydeden Mercimek, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem ve Afet Daire Başkanlığının neden kurulmadığını sordu.

Hastaneler kavşağı girişinde 2 bloktan oluşan yapının 35 yıldır süren dava nedeniyle tamamlanamadığını, 35 yıldır süren davanın bitmesi gerektiğini, bitmiyorsa bu çirkin görüntüden Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adanalıyı kurtarması gerektiğini söyleyen Mercimek, ayrıca Seyhan Belediyesi tarafından başlatılan "Kendi sokağını kendin temizle" projesinden dolayı Başkan Akif Kemal Akay'ı kutladı.

Daha sonra gündemlere geçildi. Teklif olan 7 maddeden biri müdürlüğüne iade edilirken, 6 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi. - ADANA