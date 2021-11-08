Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş.'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Yapılan açıklamada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğümüzdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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