Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım"

16.03.2021 12:19
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı:

Son dakika haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı babasının doğum gününü kabri başında kutladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı babasının doğum gününü kabri başında kutladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret edenler şehit mezarına bırakılan duygulandıran bir notla karşılaştı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın mezarına kızı tarafından bırakıldığı öğrenilen çiçek ve not görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Doğum günün kutlu olsun mavişim" cümleleri ile başlayan notta "Her günün kutlu, mutlu olsun. İyi ki doğmuş iyi ki babam olmuşsun. Seninle ve senin gibi ölümsüz bir adamın kızı olmakla gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum koca çınarım" ifadelerine yer verildi.

"HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"

Şark görevini tamamlamasına 15 gün kala, 30 yaşında Şehit düşen Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı Bengisu Nisa Karaca, babasının doğum gününü her yıl kabri başında kutladığını belirtti. Nisa Karaca "Babam herkes tarafından sevilen bir isimdi. Görev yaptığı her yerde sokakta ihtiyacı olan kimi görse eve davet ederdi. Yardım etmeyi çok severdi. Sevecen bir insandı. Görevinin bitmesine birkaç saat kale 29 Temmuz'da şehit düştü. 9 Temmuz'da da annemle babamın evlilik yıl dönümleriydi. Ben o yıl 6 buçuk yaşındaydım. Babamın cenazesine katılan binlerce insan olduğunu hatırlıyorum. O günü asla unutamıyorum. ve babam gibi hep asker olmak istedim" dedi.

Şu an Ankara'da okuduğunu kaydeden Nisa, "Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Savcı olmak istiyorum ama hayatımın bir döneminde muhakkak askeriye içinde bulunmak istiyorum.Yıl içerisinde defalarca babamı kabri başında ziyaret ederim. Babamın doğum günü olan 10 Mart'ta kabrine gider doğum gününü orada kutlarım. Okulum nedeniyle şehir dışındaysam bir buket çiçekle notumu bıraktırırım. Babamın şehadet haberini alan 'emanetini gururla taşıyacağım' diyen annemin hakkını asla ödeyemem. Beni özenle büyüttü. Fedakarlık yaptı, yapmaya da devam ediyor. Babaannem, anneannem, halam, dedelerim herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İlkay Sever - İsmail Kabakdere/İHA)

Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım

Uzman Çavuş, Mardin, Şehit, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı
Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi         
13:12
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada         
12:47
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei