Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi

03.03.2021 11:02

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarınının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla...

- Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarınının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu diğerinin yeğeni olduğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarınının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu diğerinin yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 20 Şubat Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesinde bulunan mezarlıkta, aralarında 15 Temmuz şehitleri polisler Ahmet Oruç, Mehmet Oruç kardeşler ve sivil şehit İbrahim Yerlikaya'nın mezarlarının da aralarında bulunduğu toplam 79 mezarın tahrip edilip zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, olay ile ilgili olarak mezarlık gidiş-geliş güzergahında 100 güvenlik kamera kaydı incelendi. Çalışmalar sonucunda, 3 motosikletli 6 şahsın 20 Şubat Cumartesi günü saat 16: 05 sıralarında mezarlığa girdikleri, aynı gün saat 17: 45 sıralarında mezarlıktan çıktıkları yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıkları tespit edildi. Olayı 3 motosiklette bulunan 6 şahsın gerçekleştirdiği değerlendirilerek, H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli 6 şüpheli şahıs 25 Şubat Perşembe günü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan İ.Ö.'nün alınan ifadesinde, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Yakalanan 6 şüpheli şahsın Adana'da DEAŞ silahlı terör örgütü fikir ve düşüncesine bağlı olarak hareket eden bir grup içerisinde faaliyetli oldukları, söz konusu grubun liderliğini, Adana'da gözaltına alınarak İstanbul'da tutuklanan DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden olduğu, mezarlıkları tahrip edip zarar veren şüpheli şahıslardan H.Ö.'nün Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö.'nün ise yeğeni olduğu tespit edildi.

Mezarlıkta tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.'dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi. Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.'nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu belirlendi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolü altında bulunan bölgelerdeki, silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri sözde şirk olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor.

DEAŞ silahlı terör örgütün radikal selefi düşüncesi doğrultusunda sözde şirk olarak görülen mezar taşlarının yıkılması gerektiği görüşünün, Alihocalı Mezarlığındaki, mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar tarafından benimsenerek DEAŞ silahlı terör örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi
Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi
Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi
Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi

Adana, Terör, Şehit, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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