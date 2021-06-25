Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen özel harekat polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, şehidin ailesi, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.