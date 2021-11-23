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Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı - Son Dakika

Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

23.11.2021 09:52
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

Son dakika gündem haberi: TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) acılı ailesi, evlatlarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor.

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) acılı ailesi, evlatlarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor. Şehit oğlunu kabri başında dualarla anan Hamit Yılmaz, "Sadece 1 kere 24 Kasım'ı kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve onsuz kutluyoruz. Acımız tarifsiz" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de, memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor. Acılı aile, her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor.

'HER ACIDA BİR HAYIR VARDIR'Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan baba Hamit Yılmaz, "Oğlum aile arasında konuştuğumuzda şehitlik ve şehadeti arzulayan bir evladımızdı. Öğretmenliği, peygamber mesleği olduğu bilinciyle seçti. Bilinçli bir evlat olarak, kendisi gibi çocukların yetişmesi için orada görev yaptı. Haince katledilerek şehit oldu. Oğlum, 1 senelik meslek hayatında sadece 1 kere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve 4 senedir onsuz 24 Kasım'ı kutluyoruz. Bir anne ve baba içi acımız tarif edilemez. Rabb'im, kimseye böyle bir evlat acısı vermesin ancak her acıda bir hayır vardır. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır" dedi.'HER İNSANA NASİP OLMAZ'Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşayarak özlem gideren anne Gülay Yılmaz da evlatlarını yitiren annelerin boyunlarının bükük olduğunu söyledi. Yılmaz, "Milletimiz, devletimiz sağ olsun. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu namusuyla şerefiyle milletiyle bayrağıyla ve İslam'ı ile şehit oldu. Ne mutlu 'Türk'üm' diyene ama bu duygu 'Ne mutlu Türk'üm' diyen her insana nasip olmaz. Öyle varlıklı bir aile değildik. Çocuklarımızı yetiştirdik ki ama Allah'ımıza hamdolsun ki namusumuzu ve şerefimizi kazanıyoruz" diye konuştu.'ATEŞİ İÇİMİZDE YANIYOR'

Şehit oğlunun kendi kendini yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Annesiz okullarda okudu. Bizim de hiçbir zaman onu ziyaret etmeye gücümüz yetmedi. Necmettin, kendi kendine kendini yetiştirdi. Necmettin, hiçbir zaman sevgisini ve saygısını ailesinden eksik etmemiştir. Necmettin, okumak için çok mücadele etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncelikle tüm İslam'a ve tüm öğretmenlere kutlu olsun. Benim çocuğumun da buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 5 senedir daha dünkü gibi ateşi içimizde yanıyor. Allah, hiçbir anneyi ağlatmasın. Her gün çocuğumu görmek istiyorum. Özledim, insan git gide soğur. Özlemi her zaman daha çok artıyor" dedi.


Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı
Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı - Son Dakika
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