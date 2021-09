Son dakika haber: ŞEHİT OĞLUNUN RÜYALARINDA İSTEĞİNİ SÖYLEDİĞİ ANITI YAPTIRDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü GATA'da 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Yaşar Sağlam, şehit oğlunun rüyasında kendisine sürekli anıt yaptırmasını istediğini belirterek iİçedeki Halim Hoca Mezarlığı'nda şehitlik anıtı yaptırdı.

Lice'nin Birlik Köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş İlçe nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır'daki ilk müdahalenin ardından Ankara GATA Hastanesine sevk edildi. Burada 16 gün tedavi altında tutulan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3 yıldır her gün İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'ndeki şehit oğlu Uğur Sağlam'ın kabrini ziyaret eden Yaşar Sağlam, duygu dolu anlar yaşadı. Yaşar Sağlam, "Oğlum, Lice ilçesinin Birlik köyü kırsalında şehit düştü. Her gün eşimle birlikte ziyaret edip kabrini suluyor, bakımını yapıyoruz. Şehit oğlum ile gurur duyuyoruz. Vatanı ve milleti için şehitlik makamına ulaştı. Şehit oğlum Uğur, her gece rüyalarıma geliyor ve bana kabrinin olduğu yerde şehitlik anıtı yaptırmamı istiyordu. Biz de eşimle karar verip, şehitlik anıtını yapıp rüyasında bizden talep ettiği isteği yerine getirdik. O sadece bizim değil 80 milyon Türk evladının şehididir. Oğlum Uğur şehit olurken nişanlıydı. Allah nasip etmedi, düğününü göremedik. Anne, baba olarak her gece şehidimizin acısıyla yatıyor, acısıyla kalkıyoruz. Biz şehidimizle gurur duyuyoruz. Şehit olmak sanki oğlumun içine doğmuştu, ablalarına sürekli şehit olacağını söylüyordu. Allah mekanını cennet etsin. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi.