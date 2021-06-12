Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından gönderilen, 23 yaşında şehit olan Muhammed Ali Akın'ın cenazesi, Konya Havalimanı'nda, yakınları ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Akın'ın cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu.

Anne Ayşe Akın, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Battal Akın'ın ise oğlunun tabutunun yanında gitmek istemesi çevredekileri duygulandırdı.

Konya Şehir Hastanesi Morguna götürülen şehidin cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Namazgah'da kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.