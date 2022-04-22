Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

22.04.2022 23:11

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Iraktaki Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Kuzey Iraktaki Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki teğmenin şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi.

Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi.

Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Evli olduğu öğrenilen şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

Vali Atik'ten başsağlığı mesajı

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik sosyal medya hesabından şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Denizlili evladımız Piyade Teğmen Bekircan Kerek, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." dedi.

Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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