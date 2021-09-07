Son dakika... Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Son dakika... Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Yunus Emre Mahallesinde oturan Hüseyin Yiğit'in evine gelen Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti. Haberin duyulması ile Yiğit ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı. Göreve 2013 yılında başladığı belirtilen 2 çocuk babası şehidin, annesi Fatma ve eşi Özlem Yiğit'in Gaziantep'te oldukları belirtildi.

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