Son dakika haberleri: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

08.07.2022 11:18

Son dakika gündem haberi... Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım, törene üniformasıyla katıldı.Evli ve 3 çocuk babası şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın cenazesi, ilk olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip, helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için mahalle meydanına getirildi. Törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emmin Ahmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Mikdat Yıldırım'ı, diğer Uzman Çavuş oğlu Mahmut Yıldırım teskin etmeye çalıştı. Şehidin 3 çocuğunun da ön safta yer aldığı törende, helallik alınmanın ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Murat Yıldırım'ın cenazesi, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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