Cenaze törenine, şehidin yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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