Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi

22.03.2022 17:42

Bir son dakika haberine göre Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlama sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Birol İli'nin (32) Erzurum'daki ailesine acı haber ulaştı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlama sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Birol İli'nin (32) Erzurum'daki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit İli'nin Aziziye ilçesinde yaşayan yakınlarına acı haber yetkililerce verildi. Baba Erol ve anne Serap İli'nin, çocuklarının şehadet haberini almasının ardından Bingöl'e gittiği öğrenildi.

Babaevine gelen ekipler, şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit polis memuru İli'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kardeşi de polis olan şehidin naaşının, yarın memleketi Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi
Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi
Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi
Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi
Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit polis Birol İli'nin ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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