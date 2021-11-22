ŞEHİT POLİS CEYLAN'IN CENAZE NAMAZINI, İMAM BABASI KILDIRDI - Son Dakika

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TRABZON'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü K.E.T.'nin (16) otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan (39), memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını, imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında, kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T., aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobili bırakıp kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.E.T., 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

ŞEHİDİN KÜÇÜK KIZI 'BABA' DİYE AĞLADI

Şehit olan 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan için memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah saatlerinde Göçkün Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra Ceylan'ın cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camii'ne getirildi. Cenazede Ceylan'ın eşi Hava Ceylan, annesi Hamide Ceylan, babası İlyas Ceylan, kızları Elif Sena ve Eslem Sıla Ceylan güçlükle ayakta durabildi. Ceylan'ın en küçük kızı Melis Nare, annesinin kucağında "Baba" diyerek ağladı. Cenazeye şehidin ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde imam olarak görev yapan İlyas Ceylan da oğlunun cenaze namazını kıldırıp helallik istedi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ceylan'ın cenazesi, Göçkün Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Emre ŞAHİNOL- Zeynep Irmak ÖCAL/ ALAÇAM (Samsun), (DHA)-