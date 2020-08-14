Son Dakika | Şehit Polis Memuru Çetinkol'un cenazesi, helallik için evine getirildi
Son dakika 3. sayfa haberi... Şehit Polis Memuru Çetinkol'un cenazesi, helallik için evine getirildi Esenyurt'ta operasyon sırasında düşerek ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybedip şehit düşen Polis Memuru Hakan Çetinkol'un cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Şehit Polis Memuru Çetinkol'un cenazesi, helallik için evine getirildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta operasyon sırasında düşerek ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybedip şehit düşen Polis Memuru Hakan Çetinkol'un cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz Mayıs ayında bir operasyon sırasında şüphelinin peşinden çatıya çıktığı sırada düşerek ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Polis Memuru Hakan Çetinkol dün akşam yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. 2 çocuk babası 44 yaşındaki Şehit Çetinkol'un cenazesi komşularından ve mesai arkadaşlarından helallik almak için Üçevler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaaslan ailesi ve mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şehit için dua edilip helallik alındıktan sonra naaşı tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şehidin memleketi Siirt'te defnedileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:01
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Şehit Polis Memuru Çetinkol'un cenazesi, helallik için evine getirildi - Son Dakika
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