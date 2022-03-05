Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

05.03.2022 10:16
Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 26 yaşındaki polisin şehadet haberini Şahinkayası Mahallesi'nde ikamet eden baba Hasan ve anne Hürü Saz'a verdi.

Saz'ın yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

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Kahramanmaraş, Adıyaman, Şehit, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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