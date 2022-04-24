Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

24.04.2022 07:53
Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te görev sırasında şehit olan polis memuru ile ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te görev sırasında şehit olan polis memuru ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı. "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zafer Mat, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan şüpheli bir şahsın yakalama çalışması esnasında şüpheli şahsın attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralanmıştır. Yaralanan polis memuru Zafer Mat ivedi bir şekilde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.02.10.1995 yılında göreve başlamış olan Zafer Mat, 07.12.1974 doğumlu olup evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Şehidimizin cenazesi Pazar günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 12.30 'ta yapılacak töreninin ardından memleketi Yozgat İline uğurlanacak olup 25.04.2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Mezarlığına defnedilecektir."


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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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