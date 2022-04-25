Son dakika... Şehit polis memuru Zafer Mat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze namazına katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze namazına katılması
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
Şehidin tabutunun omuzlarda taşınması YOZGAT - İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak isteği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
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