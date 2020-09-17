Şehit polisin devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı - Son Dakika

Şehit polisin devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı

Mardin Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2015 yılında şehit olan Samsunlu Oktay Uçar'ın devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı Cemre Ada Uçar aldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2015 yılında şehit olan Samsunlu Oktay Uçar'ın devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı Cemre Ada Uçar aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından 21 şehit yakını ile gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

"Babasının devlet övünç madalyasının yerleştirileceği bir oda yaptı"

Şehit polis Uçar'ın devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı Cemre Ada aldı.

Şehit eşi Zehra Uçar, basın mensuplarına, eşinin şehit olduğunda kızının 1,5 yaşında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Eşim 2015 yılında Mardin'de şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin, dualarımızda ve yanımızda her zaman. Ama mutluyuz, gururluyuz, çünkü bu yükü ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Bir nebze de olsa bu bizi rahatlatıyor ve daha çok onur veriyor. Tabii eksik yanlarımız çok. Ama artılarımız da fazla. Cemre Ada tekrar tekrar aynı anıları yaşaması nedeniyle törende üzüldü. Babası aklına gelince duygulanıyor tabii ki. Ama mutlu, babasının devlet övünç madalyasını almaktan mutlu. Hatta madalyanın yerleştirileceği bir oda bile yaptı. Babasının hatıraları ile dolu bir oda yaptı ve madalyayı da oraya yerleştirecek."

"Samsun'u düşündüğümüzde 461 şehidimiz var"

Vali Dağlı ise törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini söyledi.

Türk milletinin ezelden beri hep mücadele içinde olduğunu vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

" Malazgirt, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve terörle mücadele gibi hep bir mücadelenin içindeyiz. Bulunduğumuz coğrafya da bunu gerektiriyor. Ayakta kalmak için mücadele etmek zorundayız. 100 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar hiçbir zaman emellerinden vazgeçmiş değiller. Değişik isim ve argümanlarla karşımıza gelmeye devam ediyorlar. Mücadelemiz yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Zaman zaman hepimiz için çok acı olan şehitlerimiz oluyor. Gazilerimiz ve yaralanmalar da oluyor. Bu da bu coğrafyada, vatanda olmanın bir sonucu gibi. Buna katlanmak durumundayız. Vatanı koruma ve böldürtmemek için mücadelemiz devam edecek. Birçok savaşta çok şehitler verdik. Sadece Samsun'u düşündüğümüzde 461 şehidimiz var. Azımsanmayacak bir rakam. 1056 şu anda aramızda olan gazimiz var. Samsun'da göreve başlayalı 3 ay oldu. Bu 3 ayda 5'inci şehidimizi toprağa verdik. Bu kolay değil gerçekten acı"

Törene, Vali Dağlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehit polisin devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit polisin devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı - Son Dakika

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