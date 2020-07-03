Son Dakika: Şehit polisin kardeşi Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen düğünle evlendi - Son Dakika

Yozgat'ta polis eşlerinin destekleriyle şehit polisin kardeşi Resul Cankurtaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen düğünle dünya evine girdi.



Yozgat Polis Eşleri Derneğinin üyeleri, 2015'te Iğdır'da yola döşenen mayın patlaması sonucu şehit düşen polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran ile Derya Erbulut'un düğününü yaptı.

Polisevinde, açık havada sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan düğünde, davetlilerin ateşi ölçülüp telefon numaraları kaydedildi.



Düğünde halay çekilmedi, gelin ve damat, karşılıklı müzik eşliğinde oynayıp gönüllerince eğlendi.



Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem heyecanlı hem de mutlu olduğunu söyledi.



Salgından dolayı, misafirleri sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ağırladıklarını ifade eden Esertürk, "Şehit aileleri, gaziler ve yakınları bizim için çok önemlidir, kırmızı çizgimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı onların varlığından dolayıdır. Gerçekten gazilerimizin döktüğü terler, şehitlerimizin kanları, bu toprakların vatan olmasına bir sebeptir. Bu nedenle ailemizin mutlu anlarını birlikte yaşamak istedik. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.



İl Emniyet Müdürü Esertürk'ün eşi ve Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk de şehit ve gazi yakınlarına haftalık ziyarette bulunup görüştüklerini aktardı.



Esertürk, şehit annesi Gül Sevim Cankurtaran'ı ziyaretlerinde, oğluna düğün yapacağını söylediğini belirterek, "Teyzemiz oğlunu bize emanet etti, biz de seve seve kabul ettik, elimizden geleni yaptık. Polis evinde düğünümüzü yapıyoruz. Misafirlerimizin ateşi ölçüldü, sosyal mesafe korunarak, müzik eşliğinde, halay havası yok, misafirlerimizi çok güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Misyonumuz öncelikle eğitim olmasıyla beraber, şehit ve gazi ailelerimizin her türlü istek, arzu ve dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.



Şehidin annesi Gül Sevim Cankurtaran ise hem hüzün hem mutluluk yaşadığını vurgulayarak, polis eşlerine teşekkür etti.



Düğüne katılan Yozgat Valisi Ziya Polat da genç çifti tebrik edip mutluluklar diledi.