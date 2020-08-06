Son dakika! Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı

Son dakika haberleri: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, keşif ve gözetleme faaliyetini tamamladıktan sonra Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda kırıma uğrayarak düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Son dakika! Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, keşif ve gözetleme faaliyetini tamamladıktan sonra Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda kırıma uğrayarak düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda durdurulan şüpheli araçta 81 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda 16 Temmuz'da keşif ve gözetleme görevi sırasında düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında yol kontorolleri yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda araçta yapılan detaylı aramada, 56 kilo eroin ile 25 kilo 800 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Artos Dağı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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