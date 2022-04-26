Son Dakika | Şehit Soner Turan vefatının 24. yılında anıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit Soner Turan vefatının 24. yılında anıldı

26.04.2022 00:24
Son Dakika | Şehit Soner Turan vefatının 24. yılında anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde 1998'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Soner Turan memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde anıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1998'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Soner Turan memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde anıldı.

Şehidin isminin verildiği okulun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulunan ikiz kardeşi İlker Turan, kardeşinin vefat gününün bu yıl ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle böyle bir anma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kardeşinin isminin bir okulda yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Turan, "Burası bizim yuvamız gibi. Ailece burada çok mutlu oluyoruz. He yıl 25 Nisan da geleneksel olarak okulumuzda bir anma programı yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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Soner Turan, Bingöl, Aydın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit Soner Turan vefatının 24. yılında anıldı - Son Dakika


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