Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü - Son Dakika

PENÇE-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın Kağıthane 'deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babası Ragıp Softa taziyeleri kabul etti.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) mayına basması sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına ulaştı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı yarın saat 11.00'de baba evine getirilecek. Burada helallik istenecek. Şehit için yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlenecek. Şehit Teğmen, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

"ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU"