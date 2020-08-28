Son Dakika: Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve askeri erkan ve bürokratlar katıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı'da düzenlenen operasyonda vücuduna isabet eden şarapnel parçası yüzünden şehit oldu.

ERZURUM - Ağrı 'daki operasyon esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Çetin Ak Erzurum askeri havalimanında düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.

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