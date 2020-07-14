Son dakika! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, İzmir Körfezi'ni gezdi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı botlar ile İzmir Körfezi'ni gezdi.



Şehit yakınları, gazi ve yakınları, sabah saat 09.30'da Alsancak Limanı'na bağlı 1 No'lu iskele önünde ağırlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen programda şehit yakınları, gaziler ve yakınları, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı botlar ile İzmir Körfezi'ne seyir gerçekleştirdi. Seyir boyunca Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren turda şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile yakından ilgilenen personeller, merak edilen sorulara da içtenlikle yanıt verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programına katılanlar, turu keyifle tamamlamalarının ardından yeniden Alsancak Limanı'na bağlı 1 No'lu iskelede karaya ayak bastılar.



"Biz de gaziler olarak her zaman göreve hazırız"



1994 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan İsmail Erce, organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gazi Erce, "1994 yılında Siirt Eruh'ta gazi oldum. Çatışmada yaralandım; Güneydoğu gazisiyim. Bizim ordumuz büyüktür. Bu organizasyondan dolayı da çok sevinçliyim, mutlu olduk, gurur duyduk. İçte olsun, dışta olsun; askerimiz sayesinde kimse bize zarar veremez. Biz de gaziler olarak her zaman göreve hazırız. Memleketimiz büyüktür. 15 Temmuz'da da içimizdeki hainlerin bir saldırı oldu. Onların da yaptıkları yanlarına kar kalmadı. İnşallah öyle bir gün daha yaşamayız" diye konuştu.



"İnsan, yapılan fedakarlıkların kıymetini bir kez daha anlıyor"



Gazi İsmail Erce'nin kızı Pervin Erce ise yine organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği artırdığını düşünüyorum. İnsan, yapılan fedakarlıkların kıymetini bir kez daha anlıyor. Gurur verici güzel bir olay. 15 Temmuz ne yazık ki başımıza gelen talihsiz bir olay. Ülke olarak güzel atlattığımızı düşünüyorum" dedi. - İZMİR