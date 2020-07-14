Son dakika! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, İzmir Körfezi'ni gezdi - Son Dakika

Son dakika! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, İzmir Körfezi'ni gezdi

Son dakika güncel haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı botlar ile İzmir Körfezi'ni gezdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı botlar ile İzmir Körfezi'ni gezdi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek


Şehit yakınları, gazi ve yakınları, sabah saat 09.30'da Alsancak Limanı'na bağlı 1 No'lu iskele önünde ağırlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen programda şehit yakınları, gaziler ve yakınları, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı botlar ile İzmir Körfezi'ne seyir gerçekleştirdi. Seyir boyunca Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren turda şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile yakından ilgilenen personeller, merak edilen sorulara da içtenlikle yanıt verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programına katılanlar, turu keyifle tamamlamalarının ardından yeniden Alsancak Limanı'na bağlı 1 No'lu iskelede karaya ayak bastılar.


"Biz de gaziler olarak her zaman göreve hazırız"


1994 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan İsmail Erce, organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gazi Erce, "1994 yılında Siirt Eruh'ta gazi oldum. Çatışmada yaralandım; Güneydoğu gazisiyim. Bizim ordumuz büyüktür. Bu organizasyondan dolayı da çok sevinçliyim, mutlu olduk, gurur duyduk. İçte olsun, dışta olsun; askerimiz sayesinde kimse bize zarar veremez. Biz de gaziler olarak her zaman göreve hazırız. Memleketimiz büyüktür. 15 Temmuz'da da içimizdeki hainlerin bir saldırı oldu. Onların da yaptıkları yanlarına kar kalmadı. İnşallah öyle bir gün daha yaşamayız" diye konuştu.


"İnsan, yapılan fedakarlıkların kıymetini bir kez daha anlıyor"


Gazi İsmail Erce'nin kızı Pervin Erce ise yine organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği artırdığını düşünüyorum. İnsan, yapılan fedakarlıkların kıymetini bir kez daha anlıyor. Gurur verici güzel bir olay. 15 Temmuz ne yazık ki başımıza gelen talihsiz bir olay. Ülke olarak güzel atlattığımızı düşünüyorum" dedi. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, İzmir Körfezi'ni gezdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, İzmir Körfezi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]