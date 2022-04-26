Son dakika: Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Son dakika: Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

26.04.2022 16:33
Son dakika: Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika gelişmesine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Emin, annesi Zahide Canlı'yı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehidin 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Afşin ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Vali Coşkun'dan başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş Afşin nüfusuna kayıtlı Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, Pençe-Kilit Operasyonu esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika


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