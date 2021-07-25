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Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı - Son Dakika

Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı

25.07.2021 12:34
Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Karacaburç ve Koçlu Mahallesi'nde kilitli parke taşı çalışması yaptı.

Yeni yolları ve bozuk olan yolları baştan aşağı kilit taşıyla döşeyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karacaburç ve Koçlu Mahallesi'nin Başaklı mezrasında yürüttüğü kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını yapmaya devam ediyor. Talep edilen yerlerin yollarını kilit taşı ile döşeyen ekipler, mahallelerin çehresini değiştirdi. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediyesinin yaptığı kilitli parke taşı çalışmasıyla yol sorunlarının kalmadığını dile getirdiler.

"Başkanımızın verdiği hizmetler gerçekten takdire şayandır"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Karacaburç Mahalle Muhtarı Ali Teze, "Ben öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na mahallemize yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce mahallemize; sosyal tesis, arazi yolu açma çalışması, kilitli parke taşı çalışmaları ve birçok hizmet yapılmıştı. Şu an mahallemizde eksik görülen bölgelerde kilitli parke taşı çalışmaları başlatıldı. Eksik görülen sokaklarımızda hızlı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla yola çıkan Başkanımızın verdiği hizmetler gerçekten takdire şayandır. Başkanımızdan Allah razı olsun, her türlü hizmeti mahallemize, vatandaşlarımıza getiriyor. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Bundan dolayı da bir kez daha şahsım ve mahallem adına Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Sağ olsun Rıdvan başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor"

Koçlu Mahalle Muhtarı Yusuf Zengin ise yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na kilitli parke taşı talebinde bulunmuştuk. Sağ olsun Başkanımız da bizim bu talebimizi geri çevirmeyerek, Başaklı mezramızda çalışmaları başlattı. Yaklaşık 3 gündür ekiplerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ufak tefek eksiklerimiz var, inşallah bu eksikliklerimiz de kısa süre içerisinde giderilecektir. En kısa süre içerisinde bütün eksikliklerimizin giderileceğine inanıyorum. Şu an hizmetlerimizi alıyoruz. Sağ olsun Rıdvan Başkanımız ne istediysek bir dediğimizi iki etmiyor. Allah, kendisinden ve ekibinden razı olsun. Ben yapılan bu kilitli parke taşı çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı
Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı
Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı
Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı

Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Şehitkamil'de 2 mahalleye parke taşı - Son Dakika


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