Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor

11.04.2021 13:17
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor, System.String[]

Son dakika habere göre Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde yaşanması adına gerçekleştirdiği denetimleri yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde yaşanması adına gerçekleştirdiği denetimleri yoğun bir biçimde sürdürüyor. Denetimler, aynı sıklıkla Ramazan ayı süresince devam edecek.

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla denetim gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe hizmet veren market, kasap, fırın gibi işletmeleri denetlemeye devam ediyor. İş yerlerine yapılan denetimlerde ruhsat, gramaj, ambalaj, boya-badana, genel temizlik, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları gibi konulara dikkat ediliyor. Denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirme yapan ekipler, kuralları ihlal eden işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Denetimler, aynı sıklıkla Ramazan ayı süresince aralıksız sürdürülecek.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, ilçe genelinde farklı noktalarda hizmet veren işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra temizlik, maske ve sosyal mesafe konularında belirlenen kurallara ilişkin işletme çalışmalarına hem bilgilendirmede hem de uyarılarda bulunuyorlar.

"Çok doğru bir davranış"

Yapılan denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan fırın işletmecisi Ahmet Arslan, "Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları olumlu buluyoruz. Gerek zabıta ekipleri arkadaşlarımız gerek Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu tür uygulamaların yapılması çok doğru bir davranıştır. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İftarda ve sahurda kullanılacak ekmek ürünleri, insan sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir. Bu konuda zabıta ekipleri, titiz davranarak denetimlerini yapıyorlar. Bundan dolayı çok memnunuz ve bu denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için esnaflar olarak temizliğe, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Denetimlerin sık sık yapılması işletmeciler ve tüketiciler için daha hayırlı olacağına inanıyoruz" dedi.

"Halkımızın sağlığı açısından çok önemli"

Market sorumlusu Hatice Zor ise yaptığı değerlendirmede, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte market işletmecisi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda Şehitkamil Belediyemize bağlı zabıta ekiplerimiz de Ramazan ayı öncesi marketimizde denetimlerde bulundu. Halk sağlığını korumak adına ürünlerde son kullanım tarihleri kontrol edildi. Temizlik ve hijyen denetimleri yapıldı. Bizler de temizliğe ve hijyene önem verdiğimiz kadar halkın sağlığını korumak adına tarihi geçmiş ürünleri tezgahlarımızda bulundurmuyoruz. Çünkü halkın öncelikle sağlığı ve güvenliği bizler adına çok önemli. Bu konuda elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Bu tür denetimler hem bizler açısından hem de halkımızın sağlığı açısından çok önemli. Denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Ben bu konuda Şehitkamil Belediyemize göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor
Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor

Şehitkamil, Ramazan, Market, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Şehitkamil'de Ramazan öncesi denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika


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