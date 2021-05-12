Son dakika! Şehitkamil'deki camiler Ramazan Bayramı'na hazırlandı - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, bayram namazı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini yaptı ve camileri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serperek halıları elektrikli süpürgelerle temizledi.

Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizledi.

Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıldı. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkıldı. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuldu.