Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak

17.03.2021 15:12
Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yakın zaman içerisinde 4 kütüphane daha kazandıracakları müjdesini verdi.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yakın zaman içerisinde 4 kütüphane daha kazandıracakları müjdesini verdi. Başkan Fadıloğlu, 8 Şubat, Gaziler, Eyüp Sultan ve Umut Mahallesine yapılacak kütüphanelerin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki kütüphane sayısına 4 kütüphane daha eklemek için yoğun mesai yapıyor. Kütüphanelerin, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında büyük olanak sunduğunu kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni nitelikli ders çalışma ortamları oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, her yaş gurubunun farklı ihtiyaçlarına göre planlama yapıklarını dile getirdi.

"En kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız"

Yeni kütüphane projelerine ilişkin bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak eğitime destek vermek adına en önemli yatırımlarımızın başında gençlik kütüphanelerimiz geliyor. Allah kısmet ederse yakın süre içerisinde 4 kütüphaneyi daha tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Her yaş gurubunun farklı ihtiyaçlarına göre yaptığımız planlamalar neticesinde kütüphanelerimizden birini 8 Şubat Mahallemize yapıyoruz. Bu kütüphanemizin diğer kütüphanelerden bir farkı var. 8 Şubat Mahallemize yapacağımız yapının içerisinde bilim merkezi de bulunacak. Yapı toplam bin 500 metrekare arsa üzerine 3 katlı olarak inşa ediliyor. Yapı içerisinde yer alacak bilim merkezi içerisinde; matematik, uzay-havacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasayım atölyeleri olacak. Yapı içerisinde eğitmen odaları, amfi ve sergi salonu, çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, fuaye ve bekleme alanları ve WC bulunacak. Gaziler Mahallemize yaptığımız kütüphane ise bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak. Kütüphane içerisinde 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası, fuaye alanı ve WC bulunuyor. Umut Mahallemize yaptığımız kütüphane 2 bin metrekare arsa üzerine inşa ediliyor. Kütüphane içerisinde okuma salonu, bilgisayar sınıfı, grup çalışma odaları ve WC bulunuyor. Eyüp Sultan Mahallemize yaptığımız kütüphane 650 metrekare inşaat alanına sahip. Kütüphane içerisinde okuma salonu, bilgisayar odası, fuaye ve bekleme alanı ve WC bulunuyor. İnşallah 4 kütüphanemizi de en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak
Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak
Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak

Eyüp Sultan, Şehitkamil, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Şehitkamil'e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei