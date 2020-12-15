Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor - Son Dakika

Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor

15.12.2020 15:48
Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımını kısa süre önce başlattıkları Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin alanında incelemede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımını kısa süre önce başlattıkları Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin alanında incelemede bulundu. Merkezin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını duyuran Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak, milletimizin ihtiyacı olan hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Halkın ihtiyaçlarına göre planlama yapan ve hazırladığı projeleri başarıyla uygulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte Aydınlar Mahallesi sınırları içerisine yapılan Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin yapıldığı alanda incelemede bulundu. Toplam 9 bin 587 metrekare arsa üzerine inşa edilen merkez içerisinde 2 bin 100 metrekare kapalı alan, 9 adet 80 metrekare büyüklüğünde küçükbaş hayvan kesim yeri, 2 adet 160 metrekare büyüklüğünde büyükbaş hayvan kesim yeri, her kesim yerine ait hayvan bekleme alanı, kurbanlık ve adaklık sahiplerinin bekleme alanı, otopark, zabıta noktası, mescit, bay-bayan WC bulunacak. Merkezi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kolay ulaşılabilir, nitelikli, ideal bir planlama yaptıklarını vurguladı.

"En kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız"

Alanda yaptığı incelemelerin ardından görevlilerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, "Gaziantep, 2 milyon nüfusu ile çok hızlı göç alan ve büyüyen bir şehir. Bu şehrin ihtiyaçları da farklılık gösteriyor. Şehitkamil Belediyesi olarak, milletimizin ihtiyacı olan hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Kurban Bayramı'nın dışında adaklık kesim yeri ile ilgili vatandaşlarımızdan yoğun talepler geliyor. Şu anda bilindiği gibi besi çiftliklerinin tamamı Sinan Mahallesi'ne taşındı. Şehir merkezindeki Çıksorut bölgesinde yeni yapılanma ile birlikte o bölgede de artık kesim yapılması söz konusu değil. Diğer taraftan vatandaşımıza alternatif sunmamız gerekiyordu. Şu anda içerisinde bulunduğumuz nokta otogar civarı. Aydınlar Mahallesi olarak geçen bölgede belediyemize ait yaklaşık 9 bin 587 metrekarelik alan üzerinde yeni bir kurban ve adaklık kesim merkezi yapıyoruz. Bu merkezde 2 büyükbaş, 9 da küçükbaş hayvanın aynı anda kesilebileceği, hijyenik şartların oluşturulacağı, içerisinde soğuk hava deposu, hayvanların kanlarını kanalizasyona verilmeden alınabilecek şekilde, atıkların değerlendirilebileceği şekilde ideal bir kesimhane planladık. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın gayet rahat ulaşabileceği bir nokta olmasını istediğimiz için bu noktaya karar verdik. Vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip hijyenik şartlarda kendi adaklıklarını, şükür kurbanlarını kestirebileceği, aynı zamanda da yine Kurban Bayramı'nda da burayı kesimhane olarak kullanabileceğimiz bir mekan halinde oluşturacağız. İçerisinde otoparkı, hayvanların yükleme rampalarıyla en ideal şekilde inşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - GAZİANTEP

Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor
Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor
Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor
Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor

Murat Özgüler, Şehitkamil, Aydınlar, İdeal, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Şehitkamil'e 'Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi' yapılıyor - Son Dakika


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