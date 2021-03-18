Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı

18.03.2021 19:15
Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı, System.String[]

Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Fatsa Şehitliğinde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Fatsa Şehitliğinde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma günü Şehitlik Anıtına Çelenk sunma programına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Fatsa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı-Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdem Oğuz Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa- Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ve resmi kurum müdürleri katıldı.

Program Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan Fatsa-Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek tarafından Şehitlik Anıtına Çelenk sunmaları ile başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bolaman İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Atik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. İbrahim Atik yaptığı konuşmada, "Tarihimizin en şerefli destanlarından birini de, bundan 106 yıl önce Çanakkale'de yazmışlardır. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan bu vatanın kahraman evlatlarınca kazanılan bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Çanakkale Seddülbahir'de direniş, Conkbayırı'nda taarruz, Sığındere'de boğuşmaktır. Gelibolu'nun en izbe derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanmış çavuşun, kolunu keserek savaşma azmi; yaralanıp geri dönen bir erin yüzüne yansıyan üzüntüdür. Çanakkale son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen Şehidin metanetidir. Rüzgarlarında çelik nefesi, yamaçlarında gazi menkıbeleridir Çanakkale. Hala mezarı olmayan,sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır Çanakkale. İmanın topa, tüfeğe, demire, çeliğe isyanıdır Çanakkale" dedi.

Daha sonra Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Akif Yumuş tarafından Bir Yolcu'ya isimli şiir okundu. Program Fatsa Orta Büyük Camii Din Görevlisi Harun Ak'ın Kur'an okuması ve İlçe Müftüsü Hamza Bayram tarafından dua yapılması ile sona erdi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Fatsa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı-Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdem Oğuz Özer, programın sonunda şehitlikte mezarı bulunan Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve Şehit Piyade Komando Onbaşı Osman Korkmaz'ın kabirlerine karanfil bıraktılar. - ORDU

Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı         
19:20
Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü         
19:01
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 19:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei