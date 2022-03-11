Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı - Son Dakika
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Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

11.03.2022 14:02
Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Son dakika haber... Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesine geldi.

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesine geldi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 2 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkan Gümüş, 247 kilometre yol kat etti.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 9 gün süren yolculuğun ardından Gelibolu'ya ulaştı.

Saffet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki yürüyüşüne "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü" adını koyduğunu söyledi.

Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği yürüyüşünde elindeki Türk bayrağını hiç bırakmadığını ifade eden Gümüş, Eceabat'a doğru yola devam edeceğini dile getirdi.

Gümüş, Gelibolu'daki Türk bayrakları ile donatılan "Bayraklı Baba" türbesini de ziyaret etti.

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı
Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı
Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı
Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

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Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştı Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştı

Çanakkale, İstanbul, Tokat, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı - Son Dakika
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