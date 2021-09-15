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Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı - Son Dakika

Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı

15.09.2021 15:18
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım malzemelerinin yer aldığı kolilerin üzerindeki şehitlerin fotoğrafları Mehmetçik'i, kolilerle bir annenin bebeğinin mamasını göndermesi ise selzedeleri duygulandırdı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım malzemelerinin yer aldığı kolilerin üzerindeki şehitlerin fotoğrafları Mehmetçik'i, kolilerle bir annenin bebeğinin mamasını göndermesi ise selzedeleri duygulandırdı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da halen kayıp olan 9 kişinin aranmasına devam ediliyor. 1 aydan fazladır selin vurduğu İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin'de balçık ve çamurlar temizlenmeye çalışılırken diğer yandan da evlerini ve iş yerlerini kaybeden vatandaşlara ülkenin dört bir yanından yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda TÜMYAD Yardımlaşma Derneği, şehitlerine ruhuna ithafen hazırladığı yardım kolileriyle Mehmetçik'e duygusal anlar yaşattı. Dernek tarafından gönderilen yardım kolilerinin her birinin üzerine şehitlerin fotoğrafları yapıştırıldı. Yapıştırılan fotoğraflarda ise, "Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin", Kalk Ayağa Goca Yörük", "Bırak Hayallerini Sal Dualarını Arşa, Ol Deyince Oldurana, Dur Deyince Durdurana" gibi duygusal mesajlar yer aldı. Bu kolileri gören askerler, duygusal anlar yaşarken yardım kolileri ise Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan depoya kaldırıldı. Yardım kolilerinin önümüzdeki günlerde belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı

Ayrıca vatandaşların ve çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları yardımlarda ayni bağış deposunda muhafaza ediliyor. Vatandaşların ve çocukların gönderdikleri yardım kolilerinin üzerinde ve içerisinden çıkan notlar ise duygulandırdı. Bir annenin, bebek mamasının kutusunun üzerine, "Yarım olan mamayı bebeğim içmediği için gönderdim. Açıldı diye tereddüt ederseniz atabilirsiniz ama lütfen temiz bir şekilde kullanıldığını bilin, geçmiş olsun" diye not yazdı. Ayrıca 1 ay önce kendisine ayakkabı alan bir vatandaşta, ayakkabısını ayağından çıkartarak afetzedelere gönderdi. Diğer bir notta da Esila, Öykü ve Şahin isimlerinde çocukların yaptıkları kalp şeklindeki fotoğraf görüldü. Fotoğrafta bulut ve güneşi gülen yüzlerle çizen çocuklar, yaptıkları kalplere de "Sizlere küçük de olsa bir yardım etmek istedik, afiyet olsun. Sizlere çok üzüldük, sizlerin yerinde olmak istemezdik. Allah yardımcınız olsun" şeklinde not düştükleri görüldü.

Ayni yardımlar askerler tarafından afetzede ailelere gönderiliyor

Kastamonu'da yaşanan sel sonrası vatandaşlar tarafından gönderiler ayni bağışlar, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ayni bağış deposunda muhafaza ediliyor. Kamyon ve tırlarla gelen araçlar veya eşyalar, 70 jandarma personeli tarafından boşaltılarak, depolarda tasnif ediliyor ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra afetten etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere vatandaşlara ulaştırılıyor.

80 jandarma yardımların hızla ulaşması için mücadele ediyor

Öte yandan Bozkurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Küre başta olmak üzere afetten etkilenen ve halen ulaşımda aksaklıkların yaşandığı köylere de ayni yardımlar, yine jandarma ekipleri tarafından arazili araçlarla ulaştırılıyor. Malzemelerin hem köylere hem de ilçelere selzede vatandaşlara ulaştırılmasında 80 jandarma personeli görev alırken, yardımların taşınmasında arazili araçlara helikopterlerde destek veriyor. - KASTAMONU

Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı

Mehmetçik, Kastamonu, Jandarma, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı - Son Dakika


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