Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler - Son Dakika
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Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler

18.03.2022 16:42
Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler

Son dakika haberler... KONYA'da vatani görevlerini yaparken şehit olan ve cenazeleri Konya Şehitliği'ne defnedilen Mehmet Özcan ile Ali Çimen'in yakınları, daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

KONYA'da vatani görevlerini yaparken şehit olan ve cenazeleri Konya Şehitliği'ne defnedilen Mehmet Özcan ile Ali Çimen'in yakınları, daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarları Konya Şehitliği'nde olan 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Mehmet Özcan'ın Çankırı, 1964 yılında yine kazayla şehit olan Ali Çimen'in Muş nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Ardından da her iki şehidin yakınlarına ulaştı. Şehitlerin yakınları da  daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

Şehit Mehmet Özcan'ın Çankırı'da oturan kardeşi Ali Özcan, Konya Şehitliğine gelerek ağabeyinin mezarını ziyaret etti. Ali Özcan, "Ben o zaman küçüktüm, Çankırı'daydım. Babam da köydeydi. Ağabeyim bayramda vefat etmiş. Bayramdan sonra Konya Şehitliği'ne defnedilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi bize ulaştı, biz de ziyarete geldik "dedi.Şehit Mehmet Özcan'ın yeğeni İsa Özcan ise, "Cenaze haberi geldiğinde aile büyükleri bayram olduğu için duyurmak istememiş. Bayramdan sonra da yetkililer Konya Şehitliği'ne defnetmiş. O zamanlar da iki şehir arası çok uzak olduğu için ve ekonomik şartlardan dolayı büyüklerimiz gelememiş. Öyle olunca da şehidimiz bizden uzak kalmış. Bu zamana kadar gidip gelemesek de sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi bizlere ulaştı. Kabirlerin bakımları çok güzel. Bu konuda çok ilgililer, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şehidin bir yakını olmak gurur verici bir duydu. Bize geri dönüş yapılması çok güzel bir duygu"diye konuştu. Şehit Ali Çimen'in kardeşi Kali Çimen de yaşadığı Aydın'dan Konya'ya gelerek, ağabeyinin mezarı başında ilk kez dua etti. Ağabeyinin vefat haberi geldiğinde ilkokula gittiğini anlatan Çimen, "Diğer ağabeyim de Erzincan'da askerdi, o da terhis olmuştu. Vefat haberi gelince acilen Konya'ya gelmişler. Yetkililer kaza yaptığını söylemiş. Kızım daha önce burada üniversitede okuyordu, o araştırmış ama sonuç alamamıştı." dedi.


Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler
Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler
Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler
Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler
Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler
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Mehmet Özcan, Ali Çimen, Şehit, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler - Son Dakika


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