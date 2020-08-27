Son dakika... Şehrin göbeğinde çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan şahıslar köşeye sıkışınca yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıntı araçla polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan 2 şahıs, aracı kent meydanında bırakıp koşmaya başladı. Şahısların indiği otomobil reklam panosuna çarparak dururken, kaçan 2 kişi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan kent meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 COB 224 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan şahıslar araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahısları takibe aldı. Şahıslar otomobille araç trafiğine kapalı olan kent meydanına girdi. Meydandan araçla kaçamayacaklarını fark eden şahıslar, otomobilden inerek koşmaya başladı. Şahısların indiği otomobil hızla caddede ilerleyerek reklam panosuna çarparak durabildi. Meydanda olay sırasında vatandaşların olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaçamadan polis ekipleri tarafından yakalandılar

Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan 2 şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İsimlerinin M.Ç. ve S.A.T. olduğu belirlenen iki şahıs, polis merkezine götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu ve plakasının sahte olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen şahsıların otomobil hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ