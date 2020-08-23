Son Dakika: Sel anı vatandaşlarca görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika: Sel anı vatandaşlarca görüntülendi
Gelen son dakika haberlerine göre Sel suyunun akışı Araç geçişleri GİRESUN - Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sel suyunun akışı
Araç geçişleri GİRESUN - Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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24.08.2020 02:30:21. #1.12#
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