Son dakika! Sel felaketi yaşayan Kastamonu'daki çalışmalara destek için Tokat'tan ekip görevlendirildi - Son Dakika

Tokat Belediyesinden bir ekibin, sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gittiği bildirildi.

Tokat Belediyesi, bölgede yapılan çalışmalara destek olmak ve yardım amacıyla 1 çöp kamyonu ile 3 personelini Kastamonu'ya gönderdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden ekip, AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalara katılacak.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, devlet-millet el ele vererek tüm yaraları birlikte saracaklarını belirterek, "Rabbim bölgede görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar versin. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.