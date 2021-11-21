Sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor - Son Dakika

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebi ile Abana ve Bozkurt ilçelerinin sanayi siteleri de yıkıldı.

Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. İhale süreçleri tamamlanan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin çalışmalarına başlandı.

Hummalı bir şekilde devam eden yapım çalışmaları kapsamında Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin altyapısı hazırlandı ve temelleri de atıldı. Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin 2022 yılının Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

88 milyon liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi, 12 bin dönüm araziye inşa edilecek. Sitesi içerisinde 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alacak. Bozkurt Sanayi Sitesinin teslim edilmesinin ardından 750 kişi istihdam edilmiş olacak.