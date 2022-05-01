Sel felaketinin vurduğu Erfelek Tatlıca Şelaleleri yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Batı Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Sinop'taki Erfelek Tatlıca Şelaleleri, yaz sezonuna hazırlanıyor.

Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edilen 720 dekar alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan selin izlerinin silinmesi için çalışma yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, 11 Ağustos 2021'deki selin, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde daha önceden yapılan tüm alt ve üstyapı çalışmalarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Bölgenin en fazla ziyaretçi ağırlayan tabiat parklarından biri olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ni yaz dönemine hazır hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Çatalçam, "Burada ilk olarak DSİ Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek dere tahkimatı ile ilgili projeyi hayata geçirdik. DSİ desteğiyle inşallah bundan sonra yaşanabilecek sel felaketlerinde bu tür olumsuzluklara sebebiyet vermeyecek bir projeyi ortaya koyduk." dedi.

Çatalçam, sel sularının getirdiklerinin de alandan tamamen temizlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Selde altyapı tamamen bozulmuştu. Hemen, 2021 yılı sonuna kadar foseptik altyapısını yeniledik. Aynı zamanda bir kır lokantamız vardı. Gayet güzel çalışacak durumdaydı. Maalesef bu kır lokantası da kullanılamaz duruma geldi. Onun da yeniden güçlendirilmesi için gerekli ihalesi yapıldı. Yüklenici firma tarafından gerekli çalışmaları yapılacak. Amacımız burayı yıl içinde faaliyete geçirmek."

Yıkılan köprünün yerine çelik köprü inşa edilecek

Çatalçam, selde, dere üzerinde bulunan köprünün yıkıldığını, şu an geçici köprüyle ulaşımın sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce burada bulunan köprümüz sel felaketinde yıkıldı. Şu an daha büyük, yaklaşık 27 metre ayak genişliği olan bir çelik köprü yapacağız. Dışını da ahşaptan giydireceğiz. Onun da ihale süreci tamamlanmak üzere. Şelalenin otopark ve elektronik sistemleri de yeniden yapılacak. Bu alanlarda da çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz."

Çalışmaların yaz sezonuna yetiştirileceğini vurgulayan Çatalçam, şelalenin ziyarete açık olduğunu, bölgedeki alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla daha rahat bir ortamda ziyaretlerin gerçekleştirilebileceğini vurguladı.