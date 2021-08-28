Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sele kapılarak yaşamanı yitirenler için İçişleri Bakanlığı tarafından Yeni Cami yanında oluşturulan alanda mevlit programı düzenlendi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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