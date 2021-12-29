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Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı - Son Dakika

Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı

29.12.2021 21:55

Son dakika haberler... Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı Edirne'de sel felaketinin yaraları sarılıyor Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı

Edirne'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış su taşkınları beraberinde getirdi. İlçenin sanayi sitesinde birçok iş yeri su altında kaldı. Sel sularıyla mücadele edemeyen esnaf, iş yerini terk etti. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. İş yerlerinin çamurla kaplı olduğunu gören esnaf, temizlik için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizleyen esnaf, çok sayıda malzemenin zarar gördüğünü anlattı.

Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı
Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı
Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı

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Uzunköprü, Esnaf, Sel, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sel mağduru esnaf iş yerine gelince şok yaşadı - Son Dakika


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