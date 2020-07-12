Son Dakika | Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberlerine göre Kars'ta iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.

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Kentte 2 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. 10 Temmuz'da şiddetli sağanak nedeniyle kapanan Kars- Kağızman kara yolu dün gece yine sel nedeniyle yine ulaşıma kapandı.

Kötek köyü-Bayam Mahallesi arasında oluşan sel kara yoluna indi. Sel sularının yolu kapatmasıyla bir çok sürücü geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sel sularında zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Sel sularına giren iş makineleri yola inen çamurları temizledi.

Ekipleri yoğun çalışmasıyla Kars-Kağızman kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada sağanak nedeniyle Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde de su baskınlarına neden oldu. Özellikle tarım arazilerinin gördüğü ilçe ve köylerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 08:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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